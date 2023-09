Warn-App Nina schlägt Alarm Gefahrenwarnung wegen starker Rauchentwicklung in Wismar Von Jacqueline Melcher/dpa | 05.09.2023, 23:00 Uhr Die Feuerwehr war in Wismar im Einsatz. Symbolfoto: Pia Bayer/dpa up-down up-down

In Wismar-Hafen und Wismar-Nord war die Rauchentwicklung am Abend so stark, dass die Integrierte Feuer- und Rettungsleitstelle Schwerin Anwohner warnte, Türen und Fenster geschlossen zu halten. Bei einem Holzverarbeiter war es zu einem Schwelbrand in einer Recyclinghalde gekommen.