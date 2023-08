Flüchtlingsunterkunft in Upahl in Bau Werden die Turnhallen für Flüchtlinge in Wismar zur Dauerlösung? Von Nicole Buchmann | 15.08.2023, 10:48 Uhr Hat der Landkreis Nordwestmecklenburg im November vergangenen Jahres als Notunterkunft eingerichtet: die Sporthalle am Berufsschulzentrum Nord in Wismar. Archivfoto: Holger Glaner up-down up-down

Seit fast einem Jahr leben Menschen in Wismar in Turnhallen. Statt in die geplanten Unterkünfte nach Warin zu ziehen, sollen sie auf die Fertigstellung von Upahl warten. Das war offenbar anders besprochen.