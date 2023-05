Die Feuerwehr war mit dreißig Kollegen im Einsatz. Symbolfoto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Einsatz Feuerwehren löschen Flächenbrand im Holzcluster in Wismar Von Nicole Buchmann | 22.05.2023, 17:14 Uhr

In Wismar ist am Montag im Industriegebiet Hafffeld eine Fläche in Brand geraten.