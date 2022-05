Ihre Kinder sollen in Sicherheit aufwachsen. Aber auch Tausende Kilometer entfernt von Afghanistan bleiben die Taliban für Mohammad und Abdul gefährlich. Das Foto zeigt sie deshalb nur von hinten. FOTO: Nicole Buchmann Ortskräfte aus Afghanistan Mohammad und Abdul wollen in Wismar neu anfangen Von Nicole Buchmann | 20.05.2022, 10:13 Uhr

Sie haben Deutschland unterstützt und waren deshalb in Lebensgefahr. In Wismar leben Abdul und Mohammad in einer Turnhalle.