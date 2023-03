Bei dem Großbrand in Wismar brannten mehrere Elektroautos aus. Auch das Dach des Verteilzentrums wurde beschädigt. Foto: Stefan Tretropp up-down up-down Großbrand bei Deutscher Post in Wismar E-Auto löst verheerendes Feuer im Gewerbegebiet aus Von Stefan Tretropp | 18.03.2023, 09:27 Uhr

Bei einem Feuer in einem Wismarer Gewerbegebiet in der Nacht zu Samstag sind etliche Fahrzeuge der Deutschen Post in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz.