Wismar Diese Straßen und Plätze sind zum Schwedenfest gesperrt Von Nicole Buchmann | 15.08.2023, 07:00 Uhr

In dieser Woche beginnen die Vorbereitungen für das Schwedenfest in Wismar. Von Mittwoch an sind deshalb bereits erste Straßen und Plätze für den Autoverkehr gesperrt.