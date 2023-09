Sie sind farbenfroh und aufwendig bestickt: die ukrainischen traditionellen Blusen, genannt Vyshyvanka. Jede Region hat ihr eigenes Muster. Wie solche Muster gestickt werden, wird am Freitag, 29. September 2023, in Wismar Hinter dem Chor gezeigt. In den Räumen der Internationalen Jugendgemeinschaftsdienste von 16 bis 18 Uhr.

Den Sonnabend beherzt in die Pedale treten kann, wer sich der Radtour des ADFC anschließen möchte. Von 9 Uhr an geht es von der Ostseite des Rathauses von Wismar aus nach Wotenitz zum Wasserlehrpfad. Geplant ist dort auch eine Einkehr.

Lesung und Party am Sonnabend

Im stadtgeschichtlichen Museum Schabbell lesen Frauen aus dem Iran und aus Afghanistan am Sonnabend autobiographische Texte. In einer Schreibwerkstatt entstanden, werden sie in persicher Sprache vorgetragen und anschließend ins Deutsche übersetzt. Von 18:30 bis 20 Uhr.

Das Oktoberfest ist längst nicht mehr nur eine bayerische Angelegenheit. Der Studentenclub Block 17 wartet am Sonnabend mit Blasmusik, Brezeln und Weißbier in stattlichen Krügen auf. Von 18 bis 22 Uhr.

Ende Mai dieses Jahres haben Ukrainer in Wismar den „Vyshyvanka"-Tag mit einem Umzug durch die Stadt gefeiert. Foto: Nicole Buchmann

Beschaulich geht es am Sonnabend und am Sonntag in den Gärten in Nordwestmecklenburg zu. In Madsow beispielweise öffnet Annette Mamerow ihre Pforten zu rund 2000 Quadratmetern Gartenpracht. Gemüsebeete sind dort ebenso zu bestaunen wie Kunstelemente oder ein alter Mammut. Am Sonnabend und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Einen Überblick über weitere geöffnete Gärten in Nordwestmecklenburg finden Sie hier.

Wismar im Jahr 2323: Die Stadt ist längst eine Insel. Im einstigen Parkhaus am Alten Hafen werfen die Menschen einen Blick zurück in das Jahr 2023. Und staunen über sogenannte Personenkraftwagen, für die damals eigens dieses Gebäude errichtet worden waren. Im Rahmen der Interkulturellen Woche sorgt diese Multimedia-Installation für einen ungewohnten Blick aus der Zukunft auf die Gegenwart. Vom 30. September 2023 bis 3. Oktober 2023 im Parkhaus Altstadt Hafen.

Im Garten von Annette Mamerow in Madsow gibt es neben Gemüse und Mammut auch Kunst zu entdecken. Foto: Annette Mamerow

Pilzfreunde, aufgepasst! Im „Steinpilz“ in Wismar dreht sich von Sonnabend bis Dienstag, 3. Oktober 2023, alles rund um die Wald- und Wiesendelikatesse. Neben einer Ausstellung verschiedener Pilzarten können Sammler ihre Fundstücke auch prüfen lassen. Jeweils von 10 bis 18 Uhr in der ABC-Straße 2.

Schnökern auf dem Flohmarkt bietet am Sonntag das Tikozigalpa in der Dr.-Leber-Straße an. Von 13 Uhr an.

Goa-Party, slawische Musik und Austausch

Am Montag, 2. Oktober 2023, liest die Journalistin Valerie Schönian in der Stadtbibliothek Wismar aus ihrem Buch „Ostbewusstsein“. 1990 geboren, fällt für sie vor allem die fehlende Augenhöhe zwischen Ost und West ins Gewicht. Als Nachwendekind will sie für den Osten streiten und mit dem Publikum ins Gespräch kommen. Von 18 bis 20 Uhr.

Im Studentenclub Block 17 wird in diesen Tagen zum zweiten Mal gefeiert. Goa steht dort am Montag auf dem Programm. Von 22 Uhr an.

Der 3. Oktober ist seit 1997 in Deutschland auch Tag der offenen Moschee. In Wismar öffnet deshalb von 13 Uhr an das Islamische Zentrum an der Schiffbauerpromenade 3 seine Türen und lädt zum Austausch ein.

Am Tag der Deutschen Einheit gibt das Sinfonische Orchester Mecklenburg-Vorpommern in Wismar ein Geburtstagskonzert. Zum zehnjährigen Jubiläum des Ensembles lassen die Musiker in der Heiligen-Geist-Kirche die slawische Seele erklingen. Von 16 bis 18 Uhr.