Corona-Test Foto: Uwe Anspach/dpa/Symbolbild up-down up-down Gesundheit Corona-PCR-Testzentrum in Wismar schließt zum Ende der Woche Von dpa | 15.02.2023, 15:53 Uhr

Das PCR-Testzentrum an der Reithalle in Wismar wird am Freitag zum letzten Mal geöffnet sein. „Grund für die Schließung ist ein stetig sinkendes Aufkommen von Testungen“, teilte der Landkreis Nordwestmecklenburg am Mittwoch mit.