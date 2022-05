Julia Wulf (l.) hat sich im Innovationport am Alten Hafen eingemietet - für eine Arbeitsatmosphäre abseits vom heimischen Schreibtisch. FOTO: Nicole Buchmann Co-Working am Hafen in Wismar Schreibtisch im Speicher: Wo Julia Wulf das Kinderbuch revolutioniert Von Nicole Buchmann | 13.05.2022, 10:05 Uhr

Julia Wulf tüftelt an einer gestalterischen Revolution. Fast täglich fährt die 27-Jährige dafür an den Alten Hafen in Wismar und arbeitet hinter einer Trennwand und vor zwei Rechnern an ihrem Prototypen für ein Kinderbuch.