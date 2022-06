PRODUKTION - Eine Cannabispflanze blüht. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Sebastian Kahnert/dpa (Symbolbild) Wohnungsbrand in Wismar Cannabis-Plantage verursacht Feuer mit Millionenschaden Von dpa | 08.06.2022, 09:12 Uhr

Der Grund für den Brand in einem Haus in der Altstadt in Wismar ist gefunden. Was einem Mieter jetzt droht.