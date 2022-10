In Wismar werden in einer Woche wieder zahlreiche Kunsthandwerker zum Martinsmarkt erwartet (Archivbild). Foto: Kathrin Schumann up-down up-down Herbstmarkt in Wismar Martinsmarkt in der Markthalle geplant Von Nicole Buchmann | 14.10.2022, 05:30 Uhr

Basteln, Stöbern und Verweilen – in der Markthalle in Wismar findet in einer Woche wieder der vorweihnachtliche Kunsthandwerkermarkt statt.