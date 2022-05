FOTO: Patrick Seeger Brand in einer Schule in Schönberg Feuerwehr Schönberg im Einsatz Von Holger Kankel | 04.05.2022, 05:39 Uhr

Nachdem es am Vormittag des 3. Mai zu einem Brand in der Regionalen Inklusiven Schule in der Amtsstraße in Schönberg kam, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.