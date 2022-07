Wer am Ende auch den König umwirft, hat eine Partie im Kubb gewonnen. Das Spiel ist auch unter dem Namen Wikingerschach bekannt (Symbolbild). FOTO: modi74 auf Pixabay up-down up-down European Kubb Championships in Wismar Europameistertitel geht an Team aus der Schweiz Von Hagen Bischoff | 03.07.2022, 15:40 Uhr

Bei der Kubb-Europameisterschaft in Wismar drehte sich am Freitag und am Sonnabend alles um Wurfhölzer, Kubbs, Könige und Präzision. Auch ein deutsches Team stand im Finale.