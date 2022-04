Nach zwei Jahren Bühnenabstinenz freut sich Beate M. Kunze auf ihre nächste Lesung im Zeughaus in Wismar. FOTO: Beate M. Kunze Lesung im Zeughaus in Wismar Von Frauen und Männern - ein literarischer Abend in Wismar Von Nicole Buchmann | 25.04.2022, 13:48 Uhr

Gleich zwei Neuerscheinungen will die Autorin Beate M. Kunze Ende Mai in Wismar vorstellen. Karten gibt es ab sofort in der Stadtbibliothek.