Foto: Nicole Buchmann Bauausschuss vertagt Marktumfahrung in Wismar bleibt Diskussionsthema Von Nicole Buchmann | 15.11.2022, 08:54 Uhr

Ohne Verkehrsentwicklungskonzept keine Lösung für den Marktplatz? So einfach will es sich der Bauausschuss in Wismar dann doch nicht machen.