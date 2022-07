FOTO: Nicole Buchmann Ein Audiowalk mit Migrationsgeschichte Menschen in Wismar kennenlernen statt Denkmale Von Nicole Buchmann | 15.07.2022, 21:07 Uhr

In den kommenden Monaten werden in Wismar Menschen mit Kopfhörern durch die Straßen gehen. Am Freitag war für den Audiowalk Premiere.