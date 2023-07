Stephan und Erika unterstützen Matthias Kohlstedt bei seinem Stopp mit dem „Blauen Mobil“ in Wismar. Foto: Nicole Buchmann up-down up-down Wismar Am „Blauen Mobil“: Wo Alkohol kein Tabuthema ist Von Nicole Buchmann | 04.07.2023, 13:57 Uhr

In Wismar steht ein Wohnmobil, das Hoffnung machen soll. Wer will, kann dort Menschen zuhören, die erlebt haben, wie Alkohol Leben zerstört. So wie Stephan und Erika.