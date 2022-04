FOTO: Nicole Buchmann Bauarbeiten in Wismar Parkplatz an der Turmstraße wird bis Ende des Jahres gesperrt Von Nicole Buchmann | 27.04.2022, 09:20 Uhr

Autofahrer aufgepasst: Von kommender Woche an stehen am Altstadtring in Wismar 170 weniger Parkflächen zur Verfügung. Ausweichmöglichkeiten auch für Pendler stehen bereit.