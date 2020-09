Amt Neuhaus : Wortreiche Geschenke

Grundschüler im Amt Neuhaus erhalten Lesetüten

von Sascha Nitsche

25. September 2020, 05:00 Uhr

Gerade richtig sei der Zeitpunkt, zu dem Christiane Voss sich aus der Elbe-Buchhandlung in Boizenburg auf den Weg nach Neuhaus und Tripkau zu den Grundschulen begeben hat, um den Erstklässlern ein besonders Geschenk zu machen. Da ist sich die Co-Rektorin der Grund- und Oberschule Neuhaus, Diana Ullrich, sicher.

Im Gepäck hatte Christiane Voss eine Tüte voller Lesestoff. Die Aktion „Lesetüte“ möchte bereits bei Schulanfängern die Lust am Lesen wecken und Eltern auf die Bedeutung des Lesens und Vorlesens aufmerksam machen. Initiiert haben das Ganze die Interessengemeinschaft Leseförderung des Sortimenter-Ausschusses im Börsenverein des Deutschen Buchhandels sowie die Verlage Arena und Oetinger.

„Wir haben uns beworben und sind so an die Lesetüten gekommen“, erklärt Christiane Voss. Auch sie erachtet es als überaus wichtig an, dass rasch mit dem Lesen begonnen wird. Das Schöne bei der Aktion sei, dass der Inhalt alleine den Kindern gehöre. „Das ist ihrs und damit können sie jeden Spaß haben“, freut sich die Buchhändlerin.

Darauf gekommen, die Lesetüten auch im niedersächsischen Neuhaus zu verteilen, sind die Verantwortlichen durch den Kontakt, den die hiesige Oberschule bezüglich der Beschaffung von Arbeitsheften schon zur Elbe-Buchhandlung hat. „Da mussten wie nicht lange überlegen“, sind sich Diana Ullrich und Christiane Voss einig. Die Co-Rektorin teilt zudem mit: „Vier Wochen nach der Einschulung kennen die Schüler schon die ersten Buchstaben und Silben und können somit ihre Bücher nun immer besser auch selbst erkunden oder aber mit Neugier fragen, was da denn jetzt genau drin steht.“ Und wie zum Beweis konnten es die Erstklässler kaum erwarten in die Tüten zu luschern, um zu erkunden, welche Geschichten auf sie warten.