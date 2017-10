Strohkirchen : Wo einst die Panzer fuhren ...

vergrößern 1 von 1 Foto: Hirschmann 1 von 1

von Dieter Hirschmann

erstellt am 27.Okt.2017 | 05:00 Uhr

Einmal in der Woche ist Bauberatung. Im Gemeindehaus von Strohkirchen lädt Bürgermeisterin Bärbel Romanowski zusammen mit der Planerin Katrin Krull aus Schwerin alle weiteren Beteiligten ein. Die Gemeinde im Amt Hagenow Land investiert in eine neue Straße. „Wir bauen jetzt den Kurzen Weg aus. Damit bekommen wir auf 227 Metern in der Gemeinde eine neue Straße. Diese Straße haben wir uns bis zum Schluss aufgehoben, weil es sich bei diesem Weg um die ehemalige Panzerstraße handelt. Aber alle können beruhigt sein, wir haben bei den Arbeiten keine Panzer gefunden“, scherzt Bärbel Romanowski im SVZ-Gespräch.

