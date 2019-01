Wittenburg: Einbruchsdiebstahl in Bekleidungsgeschäft

von svz.de

17. Januar 2019, 13:44 Uhr

In der letzten Nacht wurde in ein Geschäft in einem Einkaufszentrum in Wittenburg eingebrochen. Die unbekannten Täter gelangten über das Dach in die Räumlichkeiten des Bekleidungsgeschäftes und öffneten einen Tresor. Nach erstem Überblick wurde eine noch unbekannte Menge Bargeld entwendet. Der Gesamtschaden wird auf ca. 5000 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Hagenow (Tel.: 03883/631-0) entgegen.