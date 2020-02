Wittenburg: Einbruch in einen Pkw

von svz.de

24. Februar 2020, 13:38 Uhr

Bei einem Einbruch in einen Pkw Mercedes Benz in Wittenburg haben unbekannte Täter in der Nacht zum Sonnabend vier Lederrücksitze, Bargeld und ein Navigationsgerät gestohlen. Der geschätzte Schaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Der Vorfall ereignete sich in der Straße "Mühlentor".

Bereits am vergangenen Donnerstag wurde der Polizei an der gleichen Anschrift ein Wohnungseinbruchsdiebstahl gemeldet. Die Polizei schließt einen Zusammenhang beider Taten nicht aus. Auch in diesem Fall kam die Kriminalpolizei zum Einsatz und sicherte Spuren am Tatort, die nun kriminaltechnisch ausgewertet werden sollen. Außerdem wurde ein Fährtenhund eingesetzt, der eine 100 Meter lange Spur bis zu einer Freifläche am "Mühlentor" verfolgte. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/6310) ermittelt nun wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und nimmt Hinweise entgegen.