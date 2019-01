Wittenburg: Betrunkener Autofahrer übersah Kreisverkehr

von svz.de

11. Januar 2019, 10:13 Uhr

Ein betrunkener Autofahrer hat am späten Donnerstagabend in Wittenburg einen Kreisverkehr übersehen und dadurch einen Verkehrsunfall mit einem Schaden von über 15.000 Euro verursacht. Der Kleintransporter des 28-jährigen Mannes überfuhr die bepflanze Verkehrsinsel des Rondells, hob vom Boden ab und durchbrach eine dahinterliegende Schutzplanke. Das Fahrzeug kam in einem angrenzenden Straßengraben zum Stillstand.

Zeugen eilten sofort zur Unfallstelle und befreiten den Fahrer aus dem erheblich beschädigten Kleintransporter. Der 28-jährige Fahrer blieb nahezu unverletzt, er flüchtete jedoch anschließend zu Fuß vom Unfallort. Nach Zeugenhinweisen konnte der flüchtige Autofahrer noch am späten Abend gestellt werden. Er war als Anhalter in Richtung Waschow unterwegs und hatte versucht, andere Autos stoppen. Ein Atemalkoholtest beim 28-Jährigen ergab einen Wert von 1,71 Promille. Er wurde daraufhin zur Blutprobenentnahme gebracht. An dem Unfallauto entstand Totalschaden, es wurde abgeschleppt. Gegen den alkoholisierten Unfallfahrer ermittelt die Polizei jetzt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Trunkenheit im Straßenverkehr und unerlaubten Entfernens vom Unfallort.