Wittenburg : „Wir sind überwältigt von der Hilfsbereitschaft“

vergrößern 1 von 1 Foto: dihi 1 von 1

von Dieter Hirschmann

erstellt am 12.Nov.2017 | 21:00 Uhr

Es ist ein beeindruckendes Ergebnis, auf das die DKMS gestern Abend aufmerksam machen konnte. Nach den Worten von Annika Schirmacher gab es gestern im Wittenburger Alpincenter 1087 Registrierungen, die Spendensumme liegt bei knapp 11000 Euro. „Wir sind alle sehr froh darüber, dass die gesamte Aktion so gut geklappt hat“, sagte Annika Schirmacher im SVZ-Gespräch.

Möglich wurde diese hohe Zahl der Registrierungen und die Spendensumme nur durch das sehr große Engagement der Familie von André aus Gammelin und seiner Frau Xenia sowie den zahlreichen Freunden und freiwilligen Helfern, die sich in den Wochen zuvor auf diese Aktion vorbereitet hatten. Zu den Spendern gehörten u.a. Schüler, Ehrenamtliche von Feuerwehren und vom Technischen Hilfswerk und unendliche viele Privatpersonen, denen das Schicksal von André nicht gleichgültig ist. Sie alle ließen sich bei den freiwilligen Helfern der DKMS registrieren, um als Stammzellspender in die weltweite Datei aufgenommen zu werden oder sie gaben eine Spende zur Unterstützung der lebensrettenden Arbeit der DKMS. „Wir sind überwältigt von der Hilfsbereitschaft, die wir hier erleben“ sagte die Mutter von André, Angela Gieske im SVZ-Gespräch. Seine Schwiegermutter Rosita Hirsack kann das nur bestätigen. Beide Familien danken allen Spendern und Helfern für diese große Unterstützung.

Neben den DKMS-Helfern aus Wittenburg und Umgebung, die über den ganzen Tag von 10 bis 15 Uhr alle Hände voll zu tun hatten, um die Registrierung der Spender ordnungsgemäß abzusichern, gab es im großen Eingangsbereich des Wittenburger Alpincenters eine Rund-Um-Betreuung für die Spender und Betreuer.

An der Tombola steht Gesine Malow. Die selbstständige Kosmetikerin engagiert sich aus persönlichen Gründen für die Arbeit der DKMS und hat einen Plan. „Am 25. November starten wir im Gasthaus ,Apfelblüte’ in Dodow ein Benefizkonzert für André und zu Gunsten der DKMS. Viele Künstler, wie u.a. das Udo-Lindenberg-Double, Max Nadzeika, die Dreamdancer, Manfred Möhr, DJ Heiko und ich selber treten ohne Gage auf“, sagt sie im SVZ-Gespräch. Sie wünscht sich viele Besucher an diesem Tag.