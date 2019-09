Hagenow : Windros unterwegs

Sechs Musikern aus vier Traditionen treten auf

von Onlineredaktion pett

05. September 2019, 05:00 Uhr

Heute (5. September) lädt das Museum Hagenow als Vorgeschmack auf das Windros Festival in Schwerin zu einem exklusiven Doppelkonzert in die Alte Synagoge ein. Musikalische Begegnungen der besonderen Art stehen beim „Windros Unterwegs“ im Mittelpunkt: Mit Sedaa ist ein faszinierendes Weltmusik-Ensemble zu erleben. Das mongolisch-persische Quartett verbindet archaische Klänge der mongolischen Musik mit orientalischen Harmonien und Rhythmen. Das Programm von Ruthie Dornfeld und Morten Alfred Høirup hingegen ist ein Brückenschlag über den Atlantik. Die Geigerin aus Seattle und der Gitarrist und Sänger aus Kopenhagen verbinden virtuose nordamerikanische Fiddletunes mit skandinavischen Melodien und Liedern. Das Programm verspricht einen Abend mit sechs Musikern aus vier Traditionen. Restkarten für das Konzert gibt es in der Alten Synagoge an der Abendkasse.