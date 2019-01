Boizenburg : Willkommensinitiative sucht helfende Hände

von svz.de

22. Januar 2019, 10:40 Uhr

Sprache ist der Schlüssel zu allem. Nur durch die Kommunikation miteinander können Informationen schnell transportiert und Brücken gebaut werden. Im Gegenteil kann Sprache jedoch auch ausgrenzen. Gerade wenn sie fremd ist, entstehen mitunter große Barrieren zwischen den Menschen, die kaum überwunden werden können.

Dem will die Boizenburger Willkommensinitiative Abhilfe schaffen. Ihre Mitglieder erteilen schon lange Ehrenamtlichen Deutschunterricht, können aber längst nicht alle Bewerber aufnehmen. So berichtet Ulrich Quast von der Willkommensinitiative zum Beispiel von einer jungen Frau, die in Afghanistan als Hebamme gearbeitet hat. Sie möchte ihren Beruf auch hier in der Region ausüben, benötigt dafür allerdings weiteren Sprachunterricht mit einem anerkannten höheren Abschluss. „In Boizenburg gibt es keinen entsprechenden Kurs, und da sie für ihre beiden Kinder, 3 und 5 Jahre, keinen Kitaplatz findet, unterbleibt eine reguläre Schulung, so dass ein wichtiges berufliches Potential brach liegt“, beschreibt Quast das Dilemma.

Gerade um solchen Szenarien entgegenzuwirken sucht die Willkommensinitiative engagierte Mitbürger, die ein- oder zweimal in der Woche beim Deutschlernen oder bei der Kinderbetreuung helfen. Dabei werden für den Deutschunterricht eine Vielzahl von Materialien zur Verfügung gestellt. Eine spezielle Vorbildung ist nicht nötig.

Interessenten könnten sich dafür bei Beate Benz, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Boizenburg, unter 038847/62646 melden. Denn auch sie weiß, ob der Probleme, die entstehen, wenn zwar viel gesprochen aber nichts verstanden wird. Deswegen steht die Gleichstellungsbeauftrage zusammen mit Boizenburgs Bürgermeister auch vollkommen hinter dem Engagement, das die Willkommensinitiative an den Tag legt. Die Gleichstellungsbeauftragte würde sodann den Kontakt zu den Aktiven in der Initiative vermitteln, so dass für alle Beteiligten die beste Lösung gefunden wird.