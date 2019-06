Gesprächsrunde in Neuhaus : Wie viel Osten steckt in dir?

von svz.de

25. Juni 2019, 10:31 Uhr

Wie viel Osten steckt in dir? – das fragt die Autorin Karin Toben heute Abend Jugendliche im Amt Neuhaus. Während einer Geschichtswerkstatt soll geklärt werden, ob diese „Ost-West-Sache“ überhaupt noch ein Thema bei der jüngeren Generation ist. Zuhören und mitreden können dabei aber nicht nur Jugendliche, sondern alle Interessierten. Die Veranstaltung beginnt heute um 20 Uhr im Archezentrum, Am Markt 5, in Neuhaus.