Sie bedrohlicher aus, als es letztendlich war.

von Dieter Hirschmann

01. August 2019, 07:26 Uhr

Von Axel Körner erhielt die Redaktion gestern Nachmittag ein Foto von der Schlechtwetterfront, die von Wittenburg aus in Richtung Hagenow unterwegs war. Außer etwas Theaterdonner und Regen kam davon nicht viel mehr in Hagenow an.