Wenigstens ein Zebrastreifen

Ein Streifzug durch die Altstadt zeigt: Boizenburg hat bei der barrierefreien Gestaltung seiner Straßenzüge noch Reserven

von svz.de

18. Juli 2020, 05:00 Uhr

Manche piepsen, wenn sie grün zeigen, andere nur, wenn sie vorher gedrückt werden. Die Rede ist von einer Ampelanlage mit Blindensignal, bei der sich jeweils an den Übergängen kleine gelbe Kästen mit dem Blindensymbol an der Unterseite befinden. Während einige Großstädter darüber klagen, dass vor ihrer Haustür blindengerechte Ampeln viel zu selten sind, ermöglicht Büchen zumindest am Bahnhof mit solch einer Lichtsignalanlage sehbehinderten und blinden Menschen eine sichere Überquerung der Straße. Von dieser Installation profitiert freilich auch die Allgemeinheit. Diesbezüglich herrscht in Boizenburg Schweigen. Herbert Foit und ich unternahmen während eines Rundgangs durch die Altstadt einen praktischen Test bezüglich barrierefreier Fliesenstadt an der Elbe. Unser kurzes Fazit: Bei allen Wohlfühlargumenten, die allein schon wegen des Hafens und den historischen Wallanlagen auf der Hand liegen, gibt es Reserven für mehr Behindertenfreundlichkeit.

Herbert Foit und ich können nur sehr schlecht sehen, erkennen lediglich Konturen aber keine Inhalte. Da wir aber schon lange in Boizenburg wohnen, der ehemalige Verwaltungsmitarbeiter der Fliesenwerke bereits seit 1965, wissen wir, wo wir sind, und kommen einigermaßen zurecht. Das gilt vor allem für den Stadtkern. Im Gros machen die Einbahnstraßen für Fußgänger wie uns relativ sicher. Bis auf jene Pedalritter, die entgegengesetzt der zugelassenen Fahrtrichtung die Bürgersteige recht zügig

passieren. Begegnungen wie diese sind zu häufig, so dass wir ein gewisses Gewohnheitsrecht vermuten.

Komplizierter und gefährlicher gestaltet sich unser Vorhaben, den innerstädtischen Verlauf der ehemaligen B5 zu überqueren, wie etwa vom Marktplatz über die Reichenstraße zur Sparkasse. Auch wenn Verkehrszählungen möglicherweise eine andere Sprache sprechen, haben wir doch das Gefühl, dass auf der gepflasterten Fahrbahn einiges los ist. Wir mögen gar nicht daran denken, wie es wohl wäre, wenn sich in der Blechkarawane nur noch E-Autos befinden. Aber die sollen ja künftig auch durch Geräusche auf sich aufmerksam machen. So oder so, stellt sich uns die bange Frage, ob denn allein der weiße Langstock und das Abzeichen an der Jacke die Fahrer zum Stoppen animieren würden, oder eher eine piepsende Ampel ihnen auf die Bremse treten sollte.

Uns ist klar, solch ein Hilfsmittel ist nicht zum Nulltarif zu haben. Aber es gäbe mit Fußgängerüberwegen günstigere Alternativen. Besser bekannt sind diese als Zebrastreifen. Wir meinen, zwei Hinweisschilder und ein paar Querstreifen auf der Fahrbahn sollte sich auch eine Kommune wie Boizenburg, in der bei passender Gelegenheit von Behindertenfreundlichkeit und Inklusion die Rede ist, leisten können.

Ablehnende Argumente, wie der Verkehrsfluss, könnte unserer Meinung nach in einer 30er-Zone an Bedeutung verlieren. Darüber würden sich bestimmt auch Rollstuhlfahrer, Passanten mit Rollator oder Kinderwagen oder neuer Hüfte freuen, um nur einige Beispiele zu nennen.

Solche neuralgischen Punkte entdecken wir unter anderem nur einige hundert Meter weiter in der Klingbergstraße. Auch in diesem Streckenabschnitt der einstigen B5 hat der Verkehr in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen, wie auch in der Schwartower Straße. Dort gab es mal, so erinnert sich Herbert Foit, in Höhe des Radweges, wo es die Gäste mal zum Hirsch zog, einen Zebrastreifen. Der ist verschwunden, was bestimmt auch Kunden im Bereich des Netto-Marktes bedauern.

Überhaupt sind sichere Überwege selten. Die geschaffene Fußgängerinsel am Eingang des Krankenhauses ist eine positive Ausnahme. Am Bahnhof, auch die frühere B5, führt ein Zebrastreifen unweit der katholischen Kirche Mitglieder wie auch Herbert Foit sicher auf die andere Seite der Bahnhofstraße, und weiter vorn in Richtung Tunnel existiert sogar eine Ampel. Wir fordern ja gar nicht die Blindenleitwege mit besonderen Markierungen am Boden, aber ein bisschen mehr Sicherheit wäre gut für alle.

Ein Lob erteilen wir in Sachen Orientierungshilfe dem öffentlichen Personennahverkehr. Danke für das rechtzeitige Ansagen der Haltestellen. Das rüttelt, wie wir bemerken konnten, auch mal jemanden wach, der gerade ein wenig vor sich hindösend die Fahrt genoss und um ein Haar verpasst hätte, bei seinem Ziel auszusteigen.