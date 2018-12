Stralendorf : Weihnachtsspecial mit DDR-Schlagerstars

DDR-Schlagerstars kommen nach Stralendorf.

von Dieter Hirschmann

12. Dezember 2018, 10:43 Uhr

Zu einem Weihnachtsspecial der „Stralendorfer Scheunendrescher“ laden die Gemeinde Stralendorf und der Dorfverein „675 Jahre Stralendorf“ drei Tage vor Heiligabend am Freitag, 21. Dezember, in die Stralendorfer Amtsscheune ein. Zur inzwischen bereits 21. Ausgabe dieses unterhaltsamen Formats hat sich Scheunendrescher-Moderator Jürgen Seidel unter dem Motto „Hab ich das alles nur geträumt“ prominente Gäste zu einem „kleinen Klassentreffen von DDR-Schlagestars“ eingeladen. Zugesagt haben ihm Eva-Maria Pieckert und Regina Thoss sowie Hans-Jürgen Beyer und Gerd Christian.

Für die musikalische Begleitung des Abends sorgen Dirk Hammerich (Klavier) und Ingolf Drabon (Saxofon). Der inzwischen bereits 21. „Stralendorfer Scheunendrescher“ beginnt am 21. Dezember zu reichlich ungewöhnlicher Zeit in der Stralendorfer Amtsscheune um 21 Uhr. Einlass ab 20.15 Uhr. Zu haben sind die Eintrittskarten an der Abendkasse sowie im Vorverkauf in Pampow und Stralendorf, im Schreibwaren- und Bürobedarf von Franka Töpfer, Ahornstraße 48 in Pampow, Telefon 03865 – 78 77 82 und im „Blumenparadies“ Stralendorf von Simone Lorenz), Dorfstraße 12, Telefon: 03869 – 75 02.