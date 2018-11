Festbeleuchtung : Weihnachtliches Hagenow

von Mayk Pohle

30. November 2018, 08:19 Uhr

Die alte Kreisstadt ist nun auch optisch bereit für das Weihnachtsfest – seit Mittwochabend ist die Festbeleuchtung in der Stadt installiert und wird auch in den kommenden Wochen aktiv bleiben. Neuer Glanzpunkt ist dabei der Weihnachtsbaum auf dem Rathausmarkt mit seiner nagelneuen und stimmungsvollen LED-Beleuchtung, die aufwändig an der Nordmanntanne befestigt wurde.

Der Rathausplatz wird am Wochenende zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder Schauplatz des zweitägigen Festmarktes sein. Eröffnet wird heute um 14 Uhr.