Wasserstoff-Tanke offiziell in Hagenow eröffnet

von Onlineredaktion pett

15. August 2019, 05:00 Uhr

Im Hagenower Ortsteil Sudenhof wurde in der Shell-Station von Wolfgang Schulz die erste Wasserstoff-Tankstelle im Landkreis Ludwigslust-Parchim offiziell in Betrieb genommen. Damit gibt es deutschlandweit nunmehr 74 solcher Zapfsäulen. Bis zum Jahreswechsel soll ihre Zahl auf 100 steigen. Durch Wasserstoff werden Elektro-Fahrzeuge mit Brennstoffzellen betankt. Ihre Vorteile: kein Lärm, keine Schadstoffe, aber gleiche Nutzung, Geschwindigkeit und Reichweite wie Benziner. Landrat Stefan Sternberg erklärt: „Ich begrüße die Einrichtung einer Wasserstoff-Tankstelle in Hagenow als Beitrag zur Energiewende.“ Die nächste Wasserstoff-Tankstelle gibt es in Hamburg.