Airbeat 2019 : Vorverkauf startet heute

Großes Thema des nächsten Festivals wird Indien. Veranstalter rechnen schon jetzt mit Ansturm

von svz.de

01. September 2018, 05:00 Uhr

Das diesjährige Dance-Festival mit zehntausenden Besuchern ist kaum Geschichte, da startet schon der Vorverkauf für die Party des kommenden Jahres. Ab heute wollen die Airbeat-Organisatoren die ersten Tickets für Neustadt-Glewe 2019 verkaufen. Der Ansturm auf die Tickets von Norddeutschlands größtem elektronischen Musikfestival in diesem Jahr war jedenfalls so groß wie nie. 180 000 Besucher strömten an allen Festivaltagen zusammen auf den Flugplatz.

Auch 2019 geht die Reise beim Airbeat-One-Festival zu einer entfernten Welt voller Mythen und neuer Kulturen – nach Indien. Die musikalischen Reisebegleiter werden erneut die herausragendsten internationalen Künstler sein. Tickets für das Airbeat-One-Festival 2019 gibt es unter: http://www.airbeat-one.de