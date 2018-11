Boizenburg : Vorsteherin hat ein Ohr für Bürger

von svz.de

Die Bürgervorsteherin der Stadt Boizenburg, Heidrun Dräger, hat auch im November ein Ohr für die Einwohner der Elbestadt.

So lädt sie bereits morgen erneut zu ihrer Sprechstunde ein. In der Zeit von 17 bis 18 Uhr haben Bürger die Möglichkeit, sich mit Fragen, Problemen oder sonstigen Anliegen an Heidrun Dräger zu wenden. Die Sprechstunde findet hierbei im Zimmer 6 im Obergeschoss des städtischen Rathauses statt.