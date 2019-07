von svz.de

31. Juli 2019, 07:49 Uhr

„Die Boizenburger Bücherkiste“ geht in die nächste Runde. Am Freitag, dem 2. August, lesen vier Boizenburger vor Publikum wieder aus ihren Lieblingsbüchern. Beginn der Veranstaltung ist um 16 Uhr. Der Ort ist erneut die Stadtbibliothek Boizenburg, An der Quöbbe 12. Der beliebte Literaturnachmittag wird auch wieder musikalisch untermalt.