Ehre für Verein in Boizenburg : Vom „wilden Haufen“ zu den Profis

Landkreis zeichnet Boizenburger Verein aus

von Jacqueline Worch

07. Juli 2018, 16:00 Uhr

In Boizenburg und Umgebung ist den Leuten der Verein „fair_bock(t)“ längst ein Begriff – bunt bemalte Mauern, Seedbombs basteln und Bücherboxen aufstellen. Nun hat auch der Landkreis von den vielfältigen Aktionen des Boizenburger Vereins erfahren und ihn für seine beispielhaften Leistungen im Bereich der Jugendarbeit ausgezeichnet.

Das Besondere daran – der Verein hat sich für diese Auszeichnung des Jugendhilfeausschusses nicht beworben. Erst durch einen Brief haben die knapp 20 Mitglieder erfahren, dass sie für den Preis vorgeschlagen wurden. Bei der Preisverleihung in Parchim dann die Überraschung: Boizenburgs Bürgermeister Harald Jäschke hat sich persönlich für den Verein eingesetzt und sein Engagement gelobt.

„Wir wussten nicht mal, dass der Bürgermeister kommen würde und am Ende war er nicht nur bei der Preisverleihung dabei, sondern hat sogar noch eine hammergeile Rede gehalten“, erzählt Ricke. Ihren Nachnamen möchte die Mitbegründerin des Vereins nicht nennen – denn in der „fair_bock(t)“-Familie duzt man sich.

Die Rede des Bürgermeisters sei für den Verein sogar die größere Ehre gewesen, sagen die Mitglieder. „Er hat von unserem Werdegang berichtet und wie er uns am Anfang erlebt hat“, so Ricke. Die damalige Initiative sei ein „wilder Haufen“ gewesen, hätte Harald Jäschke in seiner Rede bei der Preisverleihung gesagt. „Mittlerweile sind wir ein professioneller wilder Haufen“, scherzt Manuel, ebenfalls Gründungsmitglied des Vereins.

Schon seit Jahren unterstützt die Stadt die Aktionen des Vereins, die dazu beitragen sollen, die Fliesenstadt toleranter und im wahrsten Sinne des Wortes bunter zu gestalten. „Dass unsere Arbeit auch von außen, auch von der Stadt und dem Bürgermeister so wahrgenommen wird, freut uns wirklich sehr“, sagt Manuel. „Das ist etwas Besonderes“, fügt Vereinskollegin Ricke hinzu.

Das soll die eigentliche Auszeichnung jedoch nicht schmälern. Insgesamt vier Vereine sowie eine Einzelperson der Region wurden durch den Jugendhilfeausschuss des Landkreises für ihr Engagement ausgezeichnet. Das Preisgeld in Höhe von 5000 Euro, das von der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin und der Sparkasse Parchim-Lübz gestiftet wurde, wurde unter den Preisträgern aufgeteilt.

Auf die Frage, was ihnen der Preis bedeuten würde, antwortet Mitbegründerin Ricke: „Die Auszeichnung zeigt, dass es das wirklich wert ist, weiterzumachen. Für uns ist sie ein Motivationsschub, an dem, was wir bisher gemacht haben anzuknüpfen und auch weiterhin ganz viele bunte Sachen zu tun.“ Und dann schon heute. Denn zusammen mit Besuchern des Altstadt- und Schützenfestes baut und gestaltet fair_bock(t) heute und morgen in der Zeit von 14 bis 18 Uhr auf dem Kirchplatz Palettenmöbel für den Stadtpark.