Boizenburg : Vom Heidesand bis zum Ostseestrand

von svz.de

28. Januar 2019, 20:32 Uhr

Vier Fotografen, Alexandra und Dirk Morawski sowie Tanja und Wolfgang Reichenbächer, zeigen in ihrer Multivisionsshow „Vom Heidesand zum Ostseestrand“ am Montag, 5. Februar, um 19 Uhr im Medienraum EinFlussReich, Am Elbberg in Boizenburg-Vier ihre Naturfotos. Die ca. 50-minütige Multimedia-Show zeigt stimmungsvolle Fotos und Videosequenzen von ihren zahlreichen Touren zwischen der Lüneburger Heide und der Ostsee. Egal, ob blühende Heiden, naturnahe Moore, weite Seenlandschaften oder tiefe Wälder, die Landschaften mit ihren tierischen Bewohnern wurden zu allen Jahreszeiten besucht, um so den Wandel der Natur im Jahresverlauf festzuhalten. Aufgrund der auf 60 begrenzten Sitzplätze wird um eine Anmeldung gebeten. Weitere Informationen unter Tel. 038851/3020 beim Biosphärenreservatsamt.