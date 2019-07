HAgenow : Volles Programm für die Senioren

von svz.de

19. Juli 2019, 05:00 Uhr

Die nächste Woche bietet für die Senioren im Hagenower Seniorentreff in der Robert-Stock-Straße 7a wahrlich keine Langeweile. Rommee, Würfeln, Handarbeit und Skat stehen auf dem Plan. Beginnen wird alles am Montag, 22. Juli, 13 Uhr mit Rommee. Am Dienstag, 23. Juli, soll ab 13.30 Uhr gewürfelt werden. Mittwoch steht ab 9 Uhr Handarbeit auf dem Plan. Donnerstag, 25. Juli, wird ab 13 Uhr dann noch einmal gespielt. Rommee und Skat stehen zur Auswahl.

Bei so viel Engagement ist es dann auch nachvollziehbar, dass der Seniorentreff in der Zeit vom 29. Juli bis 9. August wegen Urlaub des Personals geschlossen bleibt. Das teilen die Verantwortlichen nämlich zu den Terminen der nächsten Woche mit.