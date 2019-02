Boizenburg : Viele Bilder

Vortrag zeigt die Facetten Norddeutschlands

von Onlineredaktion SVZ

03. Februar 2019, 05:00 Uhr

Vier Menschen und eine Leidenschaft: Das sind die Zutaten für einen bildgewaltigen Vortrag, den das Biosphärenreservatsamt Schaalsee-Elbe am Dienstag, 5. Februar, geplant hat. Um 19 Uhr im Medienraum von EinFlussReich, Am Elbberg 8-9, in Boizenburg zeigen die Fotografen Alexandra und Dirk Morawski sowie Tanja und Wolfgang Reichenbächer in ihrer Multivisionsshow, was sie auf ihren Touren durch Norddeutschland vor die Linse bekommen haben.