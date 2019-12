Wittenburg : Viele Bauprojekte fest im Blick

Was brachte das Jahr 2019 der Mühlenstadt? Bürgermeisterin Margret Seemann blickt auf Schwerpunktthemen

von Dieter Hirschmann

18. Dezember 2019, 05:00 Uhr

Das vergangene Jahr sei für die Mitarbeiter der Stadtverwaltung und für die Bürgermeisterin sehr arbeitsintensiv gewesen, sagte Margret Seemann im SVZ-Gespräch zum Jahresende. „Die Stadtvertreter, ich als Bürgermeisterin und die Mitarbeiter der Verwaltung haben viele Projekte angeschoben oder umgesetzt. Einige Vorhaben dauern im Vorfeld länger, vor allem wenn Fördermittel im Spiel sind“, sagte sie weiter und hob zudem hervor, dass ein Großteil dieser Projekte parallel zu den täglichen Aufgaben in der Verwaltung umgesetzt werden.



Etliche Schritte weitergekommen







Kleingärtner sind umgezogen







Mit „Neuer Mitte“ mehr Leben in die Innenstadt





Dabei denkt sie an das Großprojekt Wittenburg Village. Zusammen mit dem Investor sei die Kommune etliche Schritte weiter bei der Umsetzung des Vorhabens voran gekommen. So sei der Vorentwurf des Bebauungsplanes von der Vertretung beschlossen worden. Außerdem gab es zwei Informationsveranstaltungen für Bürger. „Das Planungsverfahren geht weiter. Wir waren im Straßenbauamt Schwerin und verständigten uns über erste Überlegungen zur verkehrlichen Anbindung des Gesamtprojektes. Und es wird so kommen, dass an der Umgehungsstraße ein Radweg geplant wird. Im kommenden Jahr soll der B-Plan als Satzung beschlossen werden. Es folgt die Objektplanung. Der Projektentwickler geht davon aus, dass 2023 damit begonnen werden kann, ein erstes Projekt vom Gesamtvorhaben umzusetzen“, sagt Margret Seemann. Wie es heißt, soll es sich dabei um den Ferienpark und die Schwimmhalle handeln. In diesem Zusammenhang werde das Tourismuskonzept mit Partnern aus der Region umgesetzt.Im Hinblick auf die Bahnquerung habe die Stadt einige Varianten untersucht. „Wir haben eine Trasse gefunden. Dazu mussten Gärten in der Kleingartenanlage ,Morgensonne’ gekreuzt werden, um an die Straße ,Zur Winterwelt’ zu gelangen. Deshalb hat die Stadt in Absprache mit den Kleingärtnern Parzellen umgesiedelt. Dafür bin ich den Gärtnern dankbar“, sagt die Bürgermeisterin. Aus heutiger Sicht geht die Kommune von Kosten in Höhe von 1,8 Millionen Euro aus. Wichtig sei der Kommune im abgelaufenen Jahr das Projekt „Neue Mitte“.Bekanntlich wurden dafür Häuser in der Großen Straße 45; 47; 49 und 58 im vorigen Jahr abgerissen. „Wir sind jetzt dabei, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für das Vorhaben zu schaffen. Rathaus und Stadtverwaltung sollen wieder zusammenrücken, auch mit dem Ziel der Innenstadtbelebung. Das Raumkonzept wird derzeit erarbeitet. Außerdem wollen wir multifunktionale Räume schaffen“, sagt Margret Seemann weiter, mit dem Hinweis, dass es erste Gespräche über die Finanzierung mit Banken gibt.

Ein weiteres Vorhaben, das nach den Worten von Seemann in den vergangenen Monaten vorbereitet wurde, ist die Umgestaltung des Schäferbruchs in einen Mehrgenerationenpark. Die Fördermittel stehen bereit, der Bürgerrat soll zu Jahresbeginn noch einmal zusammenkommen, und dann sollen die Arbeiten beginnen, wenn das Wetter so weit ist. Außerdem bereitet die Kommune die Erschließung von zwei Wohngebieten vor, östlich der Straße Steintor und nördliche der Hagenower Chaussee vor. Die Stadt schafft das Planungsrecht und eine Gesellschaft setzt das Umlegeverfahren um, weil es sich teilweise um private Fläche handelt. Die Stadt musste aktuell noch ein Schallgutachten in Auftrag gegeben, um den planerischen Anforderungen gerecht zu werden.



Verkauf der Grundstücke beginnt im neuen Jahr







In den vergangenen Monaten Kanäle geprüft





Das zweite Wohngebiet entsteht in der Püttelkower Chaussee mit rund 25 Grundstücken. Der Verkauf der Grundstücke soll 2020 beginnen. Außerdem plant die Stadt Wittenburg, den Flächennutzungsplan für die Ortsteile Perdöhl, Körchow, Zühr und Lehsen zu ergänzen, weil auch dort der Bedarf besteht, Wohn- und Gewerbeflächen auszuweisen. Die Planungen für das Gewerbegebiet vor den Toren der Stadt „Auf der Heide“ können aus heutiger Sicht im Jahr 2021 abgeschlossen werden.Aufgrund der Diskussionen zum neuen Finanzausgleichsgesetz gab es Unsicherheiten, ob die Kommune die Eigenmittel zur Umsetzung überhaupt hat. Inzwischen gibt eine Zusage vom Land, dass die Stadt die Fördermittel bekommt.

Im Vorfeld der Erarbeitung eines Regenwasserkonzeptes hat eine Spezialfirma in den vergangenen Monaten alle Kanäle kontrolliert, um den Ist-Zustand zu bekommen. Umgesetzt wurden weiterhin die abschließende Sanierung der Großen Straße, 4. Bauabschnitt. Am neuen Feuerwehrgerätehaus erfolgt der Ausbau, die Straße Am Wall wird erneuert. Außerdem kommt der Gehwegbau entsprechend der Prioritätenliste voran.