Chronologie eines Großbrandes : Video: „Hatten Angst um Haus und Hof“

7.6. In Dorf Mecklenburg bei Wismar geht eine Strohmiete in Flammen auf. 7.6. Bei Anklam brennen 700 Strohballen. Auf einer Wiese bei Wolgast gerät eine Heupresse in Brand. 27.6. Zehn Hektar Getreide brennen bei Zerrenthin 29.6. Bei Albinshof westlich von Anklam entflammt eine zehn Hektar große Fläche. Bei Friedrichshof nahe Altentreptow acht Hektar. 2.7. Bei Pasewalk gerät ein Traktor mit Mähwerk in Brand. Beim Getreidedrusch zwischen Tieplitz und Prüzen fängt ein Mähdrescher Feuer. Der etwa 25 Hektar großen Schlag brennt. 3.7. Flammen zerstören rund fünf Hektar Getreide zwischen Jahnkow und Wolthof. Zehn Hektar brennen bei Siemersdorf ab. Ein Stoppelfeld bei Gingst brennt nach dem Versuch, einen Heißluftballon zu starten. 4.7. Bei Loitz vernichtet ein Feuer zehn Hektar Getreide. 5.7. Mehrere Hektar Feld und Wald brennen in Groß Laasch an der A 14. Munitionsreste erschweren die Löscharbeiten erheblich. Wegen eines Feldbrandes muss die Ortschaft Klotzow bei Buggenhagen vorübergehend evakuiert werden. 8.7. 70 Strohhaufen fangen in Pomellen Feuer. 10.7. In Brüsewitz nahe Schwerin geht ein Sattelschlepper mit Stroh in Flammen auf. In einem Agrarbetrieb in Tribsees vernichtet ein Feuer 1300 Strohballen. 18.7. In einem Waldgebiet nahe Lübtheen brennt es gleich zweimal. 19.7. Bei Erntearbeiten in Cammin bei Tessin fängt eine zehn Hektar große Feldfläche Feuer, nahe Satow entzünden sich 500 Strohballen. 20.7. In der Nähe von Alt Rehse verbrennen ein Traktor, eine Rundballenpresse und 15 Hektar Weizen. 21.7. In Röbel brennt ein Mähdrescher. Feueralarm auch in Dambeck, Mollenstorf und Ave bei Penzlin, in Karow bei Plau am See und Wendisch Priborn. 23.7. 500 Strohballen verbrennen bei Güstrow. 29.7. Unbekannte grillen auf einem Parkplatz in Rostock und lösen ein Feuer im Küstenwald aus. 7.8. Bei Lübesse brennen 2000 Quadratmeter Unterholz. Ein Feuer in einem Landwirtschaftsbetrieb bei Grevesmühlen verursacht einen Schaden von mehr als 500 000 Euro.