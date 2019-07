Wittenburg : Vertretung tagt Monatsende

von svz.de

24. Juli 2019, 06:47 Uhr

Die Stadtvertretung von Wittenburg kommt am Mittwoch, 31. Juli, um 19 Uhr zur nächsten öffentlichen Sitzung im Rathaus zusammen, heißt es in einer Mitteilung der Kommune. Auf der öffentlichen Tagesordnung steht nach dem Bericht der Bürgermeisterin die Fragestunde der Stadtvertreter. Außerdem befassen sich die Mandatsträger mit der Bearbeitung eines Wahleinspruchs. In einem weiteren Punkt geht es um die Sanierung der Stadtstallscheune. Hierfür sind Planungsleistungen erforderlich.