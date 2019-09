Zarrentin : Versuch: Längste Kuchenmeile am Schaalsee

Spendenaktion zu Gunsten des Projektes „Unsere Kinder sollen glücklich sein“

25. September 2019, 05:00 Uhr

Die längste Kuchenmeile am Schaalsee soll am 3. Oktober, zum Tag der deutschen Einheit, am Kloster in Zarrentin entstehen. Das zumindest wollen die Organisatoren versuchen. Dazu brauchen sie allerdings Hilfe. Wer möchte, kann einen Kuchen backen und ihn am 3. Oktober ab 9 Uhr zum Kloster bringen. Dort wird der Kuchen dann ab 11 Uhr zu Gunsten der Spendenaktion für das Projekt „Unsere Kinder sollen glücklich sein“ verkauft. Toll wäre eine Anmeldung bei Heike Ruedel unter der Telefonnummer 038851/25567 oder bei Natalie Niehus unter 038851/ 838702.