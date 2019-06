Boizenburg : Versammlung für Einwohner

von snit

03. Juni 2019, 05:00 Uhr

Auch wenn die letzten Wahlen schon wieder Geschichte sind: In Boizenburg haben die Bürger immer die Möglichkeit, sich an der Stadtgestaltung zu beteiligen. Stehen ihnen doch jährlich Einwohnerversammlungen zur Verfügung, zu denen der Bürgermeister der Stadt, Harald Jäschke, eigens einlädt, damit sich die Bürger mit Fragen, Anregungen und Problemen direkt an ihn wenden können. Für den Bereich Boizenburg-Bahnhof ist dies am 12. Juni der Fall. Ab 19 Uhr hat jeder interessierte Einwohner dieses Stadtgebietes die Chance, mit dem Bürgermeister ins Gespräch zu kommen. Versammlungsort ist die Awo-Kindertagesstätte „Kinderland“ in der Fritz-Reuter-Straße 30.