Bobzin : Vater und Sohn: Platt-Verteller ut Bobzin

Manfred und Rainer Koch sind seit fast fünf Jahren die Autoren der SVZ-Serie „Wi snackt Platt“

von Mayk Pohle

17. April 2018, 16:02 Uhr

Es war Karl Fanter, ein früherer Schulrektor in Hagenow, der schon früh wusste, dass in dem damals 13-jährigen Manfred Koch ein begabter Lehrer schlummerte. Er gab dessen Mutter den Tipp, dass der Junge das wohl werden könnte. Das wurde der Hagenower dann auch mit Leib und Seele. Allerdings mit Umwegen, die die Kriegswirren so mit sich brachten. Und erst mit der Wende entdeckte der Mecklenburger, der von früh auf die plattdeutsche Sprache in seiner Familie praktisch einsog, sein Talent für das Schreiben kurzer Geschichten in Niederdeutsch. Jetzt wurde Manfred Koch 90 Jahre alt und ist, was das Schreiben angeht, kein bisschen müde geworden.

Wache Augen, ein verschmitztes Lächeln und ein unglaubliches Zahlengedächtnis fallen schon nach den ersten Minuten des Gespräches mit dem Mann auf, der Generationen von Schülern rund um seine Heimat Bobzin, aber auch in Hagenow geprägt hat. Und Geschichten kann er erzählen, wieder und wieder. Zum Beispiel die, als ihn als Bobziner Dorflehrer die Angina so schlimm erwischte, dass die Kinder der Dorfschule nach Hause geschickt werden mussten. Einer der Jungs soll dann seiner Mutter gesagt haben: „Wir haben heute keine Schule. Herr Koch ist krank, vielleicht bleibt er ja tot.“

Mit 14 begann er seine Lehrerausbildung in Güstrow, noch im dritten Reich. Der Front entkam er durch eine Verwechslung, ein anderer Koch wurde geschickt. Er bekam eine Heimatverwendung und blieb verschont.

Am 1. September 1946 ging es für den Neulehrer Manfred Koch weiter, in Bobzin. Die Ausbildung lief nebenbei weiter, die Dorfschule hatte nur zwei Lehrer, die zumindest in der Grundschule alles unterrichteten. Bis zu dem Tag im Jahre 1976 als die Bobziner Schule geschlossen wurde. Von da an wirkte Koch mit der Spezialisierung auf Geographie in der Hagenower POS II am Prahmer Berg.

Ein leidenschaftlicher Leser war der bekennende „Rätselfresser“ schon immer. Das sollte ihm später als Autor noch nützlich sein.

Plattdeutsch gehörte bei den Kochs immer ganz selbstverständlich dazu. Seine Frau Ingrid Paetow, die aus Toddin kam, kannte das auch nicht anders. Und die drei Kinder der beiden, Rainer, Heike und das später gebore Nesthäkchen Tina wuchsen auch damit auf. Das Talent des schreibenden Geschichtenerzählers, der mit schmunzelnder Miene Probleme des Alltags schildert, dieses Talent weckte der damalige SVZ-Redaktionsleiter in Hagenow Reinhard Wiechmann. Die Wendezeit mit ihrem Aufbruch rückte auch das Plattdeutsche in den Vordergrund. Manfred Koch, der auch schon auf Hochdeutsch manchen Text in der Zeitung hatte, bot sich da an. Meinte jedenfalls sein Sohn Rainer. In seiner liebevollen Art hieß das dann so: „Das kann der Alte ruhig mal machen.“

Und der machte und schrieb. Jahre später schlief der Serie dann aber doch ein. Und erst 2013 wurde sie, wieder mit unserer Zeitung, neu aus der Taufe gehoben. Seitdem heißt es einmal in der Woche „Wi snackt Platt“, eine Kolumne, die in ganz Westmecklenburg gelesen wird. Vergangenen Montag erschien Folge 234, ein Ende ist nicht geplant.

Die Geschichten, die dort erzählt werden, stammen aus der Feder von Vater und Sohn. Und dann gibt es mit dem 33-jährigen Mathias Schwarz aus Bobzin noch die gute Seele im Hintergrund, der die Hand geschriebenen Beiträge mit einem Arm in den Computer bringt, Korrektur liest und die Mails verschickt. Mit diesem neumodischen Kram hat Manfred Koch nichts am Hut. Doch der Vater ist in Sachen Plattdeutsch immer noch die Autorität. Sohn Rainer lässt seine Texte immer noch vom „Alten“ redigieren. Was auch technisch nicht schwer ist, beide wohnen in Bobzin Tür an Tür. Am Sonnabend steht die Geburtstagsfeier an, in der Wittenburger Mühle mit der Familie. Die hält immer noch fest zusammen, das Zentrum ist und bleibt Bobzin.