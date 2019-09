Boizenburg : Unterstützung für die Wehr

von Dieter Hirschmann

03. September 2019, 05:00 Uhr

Die Raiffeisenbank Lauenburg/Elbe übergab in der Geschäftsstelle am Kirchplatz in Boizenburg die erste Spende aus dem Zweckertrag, heißt es in einer Mitteilung. Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Besitz/Blücher erhielt eine Unterstützung in Höhe von 1300 Euro. Mit dieser Spende konnte der Förderverein 1000 Mehrwegbecher erwerben. Christoph Haase, Prokurist und Leiter Privatkunden dieser Raiffeisenbank, übergab den symbolischen Scheck an Sandra Gleim, erste Vorsitzende des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr Besitz/Blücher. Das VR-Gewinn-Sparen ist eine Lotterie, die jedem Einzelnen die Chance bietet zu sparen, zu gewinnen und gleichzeitig Gutes zu tun.