Hagenow : Trauerfeier für Sternenkinder

von svz.de

04. Juni 2019, 11:37 Uhr

Eine Trauerfeier für frühverstorbene Kinder findet am Freitag, 7. Juni, um 11 Uhr in der Friedhofskapelle Hagenow statt. Nach der Trauerfeier werden die Kinder beigesetzt, die in den vergangenen zwölf Monaten als Fehl- oder Totgeburt im Krankenhaus Hagenow zur Welt gekommen sind. Anschließend findet ein Trauerkaffee statt. Eingeladen sind auch Betroffene, die zu einer anderen Zeit oder an einem anderen Ort ihr Kind während der Schwangerschaft verloren haben.