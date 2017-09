B5 bei Redefin : Transporter kracht in Baustelle

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von svz.de

erstellt am 20.Sep.2017 | 13:24 Uhr

Ein Kleintransporter ist heute Morgen gegen 5:45 Uhr auf der B 5 nahe Redefin in eine Brückenbaustelle gekracht. Dabei entstand am Kleintransporter Totalschaden, der 30-jährige Fahrer blieb unverletzt. Vermutlich hatte der Fahrer die Baustellenabsperrung übersehen. In weiterer Folge hatte der Mercedes- Kleintransporter diese durchbrochen. Das Fahrzeug kam anschließend direkt in der Baustelle zum Stehen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motor aus dem Fahrzeug herausgerissen. Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf ca. 30.000 Euro.

Es ist nach der Unfallaufnahme geborgen worden. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.