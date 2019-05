Dreilützow : Tischtennis am Schloss

von svz.de

31. Mai 2019, 08:10 Uhr

„An die Kellen, fertig, los!“ – heißt es beim „4. Jedermann Tischtennisturnier“ in Dreilützow. Veranstaltet wird der familienfreundliche Wettbewerb am Sonntag, dem 23. Juni, ab 10 Uhr in der Sporthalle am Schloss. Angesprochen sind dabei alle, die Lust auf das Spiel haben, egal welchen Alters, ob Könner oder Anfänger. „Viele hatten schon eine Tischtenniskelle in der Hand und es ist an der Zeit, diese mal wieder heraus zu holen. Wer Zeit und Lust hat, kann auch im Schlosspark spazieren gehen und sich entspannen“, meinen die Organisatoren Andreas Lubig vom SV Dreilützow und Stefan Baerens vom Schullandheim, die sich beide schon auf einen sportlichen Sonntag mit spannenden Spielen freuen. Die Teilnehmerzahl ist aus Platzgründen auf 40 Spieler für das Turnier begrenzt. Die Reihenfolge der Anmeldungen entscheidet über die Teilnahme. Wer mitmachen möchte, kann sich per E-Mail an lubig-3l@mail.de oder per SMS/WhatsApp unter der Nummer 01520/3420938 registrieren lassen.

Ab 15 Uhr sind die Platten auch ohne Anmeldung frei für alle, die Lust und Laune zum Tischtennis spielen haben.