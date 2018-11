Hagenow : Straßen gesperrt

Weihnachtsmarkt führt zu Umleitungen in Hagenow

von Mayk Pohle

28. November 2018, 07:09 Uhr

Die Verlegung des Weihnachtsmarktes vom Linden- auf den Rathausplatz führt in dieser Woche zu einigen Umleitungen im Straßenverkehr in der Hagenower Innenstadt.

Diese werden bereits ab Donnerstag 17 Uhr wirksam, teilte das Ordnungsamt der Stadt mit. Dabei geht es um die Sperrung der Langen Straße zwischen der Augustenstraße und der Löwenhelmstraße. Die Zeit werde für die Aufbauarbeiten benötigt. Einheimische kennen diese Umleitung beispielsweise vom Brunnenfest. Diese Sperrung wird wegen der nötigen Aufräumarbeiten nach dem Weihnachtsmarkt noch bis zum Montag, 3. Dezember, 12 Uhr aufrecht erhalten. Für eine entsprechende Beschilderung werde gesorgt.

Die Bühne des Marktes wird nach dem Vorbild des Altstadtfestes an der Stirnseite des Rathausplatzes errichtet. Der Markt selbst hat am Freitag, Sonnabend und Sonntag bis 20 Uhr geöffnet. Begonnen wird am Wochenende jeweils um 11 Uhr. Besucher des Marktes finden im Rathaus dann auch Zugang zu den Toiletten. Mit eingebunden im festlichen Treiben ist die Eröffnung des Lebendigen Adventskalenders der Kirchgemeinde, die am Sonnabend um 17 Uhr am Turm der Stadtkirche stattfindet.